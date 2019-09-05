Baker Tilly проведе аудит "Укроборонпрому". Вони мають почати роботу до кінця року, - Абромавичус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Укроборонпром" готовий був заплатити за аудит 32,5 млн гривень, "Бейкер Тіллі Україна" погодилася провести його за 29,336 млн гривень. Єдиний конкурент - "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" - зупинився на ціні 29,337 млн ​​гривень.

Консолідований аудит "Укроборонпрому" не проводився ще жодного разу. Міжнародні аудити проводилися тільки в окремих підприємствах-учасниках концерну. Наприклад, та ж Baker Tilly проводила аудит "Укрспецекспорту".

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Абромавичус назвав вибір аудитора важливою перемогою.

"Темою аудиту "Укроборонпрому" дуже сильно спекулювала попередня влада, в реальності ж закупівля послуг аудиту саботувалася минулим керівництвом. Щоб зрушити все з мертвої точки і відновити довіру потенційних учасників до Концерну, мені особисто довелося увійти в тендерний комітет. Це було необхідно, в тому числі, аби дати сигнал міжнародним аудиторським компаніям виходити на торги, що аудит точно відбудеться і ніхто не буде вставляти палки в колеса. Виявилося, що за місяць можливо і підготувати необхідний пакет документів, і провести торги на ProZorro, і розпочати підготовку внутрішньої команди, яка супроводжуватиме аудиторів та організовуватиме весь процес", - цитує Абромавичуса пресслужба Концерну.

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Він висловив сподівання, що аудитори зайдуть на "Укроборонпром" до кінця 2019 року: "Моє бачення - аудитори мають почати працювати в Концерні до кінця поточного року".