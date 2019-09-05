"Укрзалізниця" ігнорує невдоволення бізнесу впровадженням нового порядку плати за користування вагонами, - експерт

Він засумнівався у тому, що між бізнесом і главою правління УЗ в принципі був діалог, оскільки зауваження представників бізнесу "ігнорувалися або просто відкидалися". Свою думку Ткачов висловив на сторінці у Facebook, пише Обозреватель.

Нарада представників бізнесу з керівництвом "Укрзалізниці" відбулася 4 вересня в офісі ЕВА.

На зустрічі обговорювалися впровадження нового порядку плати за користування вагонами УЗ під час вантажних операцій і впровадження УЗ нової редакції договору з клієнтами на організацію перевезення вантажів.

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Ткачов передав короткий зміст наради:

Кравцов Є. П. презентував матеріали, згідно з якими протягом останніх 2-3 років збільшується термін простою вагонів під вантажними операціями (наводилася статистика щодо простою вагонів на підприємствах ГМК).

Відповідь бізнесу: а) ДТЕК – збільшення простою вагонів почалося після впровадження АТ УЗ штрафів за повернення забруднених вагонів. Після цього підприємства змушені займатися ретельним очищенням вагонів. Водночас відсутня процедура оцінки ступеня забрудненості вагонів і співробітники АТ "Укрзалізниця" на місцях самостійно визначають забрудненість вагонів (на кожній залізничній станції по-своєму). Бізнес просить затвердити процедуру і критерії оцінки забрудненості вагонів (свої пропозиції ДТЕК подавав УЗ ще рік тому).

б) У статистичних даних АТ "Укрзалізниця" відображені некоректні дані щодо нормативного терміну оброблення вагонів на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (на підприємствах значиться норматив 3-5 годин). Фізично тільки подача вагонів під вивантаження на ці підприємства займає до 1 години без розвантаження).

Друга теза Кравцова Є. П.: "Укрзалізниця" вводить новий порядок плати за користування вагонами для стимулювання клієнтів прискорювати вантажні операції й загалом поліпшити оборотність вагонів на залізничній мережі.

Відповідь бізнесу: а) На залізничній мережі АТ "Укрзалізниця" спостерігається катастрофічна ситуація з рухом вантажних складів: швидкість руху складів становить 60-90 км на добу за нормативів — 200/320 км на добу; на залізничній мережі до 300 кинутих складів (більше 15 тис. вагонів); оборотність зерновозів досягла 16,4 доби; приблизно 60-70% відправлень прибувають з порушенням терміну доставки вантажів... Щоб поліпшити загальну оборотність вагонів необхідно аналогічно посилити штрафи щодо АТ "Укрзалізниця" щодо порушень термінів доставки вантажів. У запропонованій редакції договору АТ "Укрзалізниця" і новий порядок визначення плати за користування вагонами, посилюється/збільшується відповідальність тільки для клієнтів, а відповідальність АТ "Укрзалізниця" навіть зменшується.

б) Впровадження нового порядку визначення плати — це збільшення витрат вантажовідправників на 3 млрд грн на рік.

Коментарі Кравцова Є. П .: "Ви всі обманюєте", у нас покращилася оборотність вагонів на 1 день; ми інвестували млрд у вагони та інфраструктуру. У заторах на залізничній мережі винні вантажовідправники, які вантажать багато вагонів (на мережі зараз 11 тис. завантажених зерновозів) і морські порти, які вивантажують всього приблизно 1500-2000 вагонів на добу (моя репліка про те, що термінали можуть вивантажувати в 2-3 рази більше вагонів і проблема у припортових залізничних станціях ДН-5 — це пряма відповідальність УЗ. ДН-5 і створювався рік тому для координації роботи УЗ, стивидорів, морських портів (АМПУ), була проігнорована Кравцовим Є. П.). З приводу 3 млрд грн — добре, що клієнти почали рахувати гроші "Укрзалізниці" – жарт від Кравцова.

Коментарі Єрьоміна В.: Із нової редакції договору ми видаляємо п. 5.6. згідно з яким зменшується відповідальність АТ "Укрзалізниця" за порушення термінів доставки вантажів. Це єдиний позитивний момент цієї зустрічі.

Навіть із урахуванням цієї зміни, відповідальність АТ "Укрзалізниця" перед клієнтами за затримку доставлення вантажів, значно нижче плати, яку пропонує впровадити УЗ щодо клієнтів за затримку вагонів під вантажною операцією.

За словами Ткачова, бізнес виступив категорично проти впровадження другої складової плати (за перенесення наступної вантажний операції), адже це нічим не обґрунтований платіж, який значно збільшує витрати вантажовідправників.

"В кінці зустрічі представник компанії Кернел озвучив позитивний результати спільного з "Укрзалізницею" проекту щодо графікових відправлень зерна (досягнута добова швидкість руху понад 600 км на добу). Представник компанії "Нібулон" озвучив пропозицію "Укрзалізниці" організувати аналогічний експеримент на базі їхнього підприємства. Думаю, дуже скоро в Україні зернові вантажі залізницею у вагонах загального парку зможуть возити тільки ці дві компанії", — зазначив Ткачов.

"І ще 1-2 компанії, які мають свої морські термінали і маршрутні елеватори (адже вони вклали гроші). Привіт, монополізація зернового ринку через логістичні преференції від УЗ", — підсумував він.