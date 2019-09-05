"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця JIT Брехтьє ван де Мосдейк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити", - сказала вона, відмовившись прокоментувати рішення українського суду.

При цьому вона заявила, що рішення суду на справу МН17 не вплине. "Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинено, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", - наголосила речниця.

Також вона відмовилася відповідати, чи намагалися слідчі з JIT допитати Цемаха, коли його затримали українські спецслужби.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

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Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.