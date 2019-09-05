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05.09.19 16:01

Політв'язню Дудці в окупованому Криму не надають належну медичну допомогу, - адвокат

У політв'язня Володимира Дудки виразка шлунка і проблеми з урології, однак медична допомога в СІЗО окупованого Сімферополя не виявляється належним чином.

Політв'язню Дудці в окупованому Криму не надають належну медичну допомогу, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську правозахисну групу", про це заявив адвокат політв'язня Сергій Легостов.

"Володимиру оголосили всі результати медичного обстеження, яке проводилося в 2018 році. Однак умови утримання в СІЗО апріорі не мають належного та якісного лікування", - пояснив адвокат.

Також він додав, що справу Володимира Дудки, згідно із супровідним листом Севміськсуду, направлено до Верховного суду РФ 30 серпня. "Це буде оскарження в апеляційній інстанції", - додав Сергій Легостов.

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Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив обвинувачених нібито в підготовці диверсій на території окупованого Криму Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного.

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