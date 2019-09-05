Охоронець виправної колонії застрелився з автомата в Харкові

Обставини загибелі співробітника виправної колонії встановлює поліція, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ НП в Харківській області.

"О 13:05 в Новобаварський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у виправній колонії застрелився зі службової зброї АК-74 молодший інспектор відділу охорони. Як з'ясувалося, того дня о 08:00 він заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці", - сказано в повідомленні поліції.

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На місце виїхала поліція. Встановлено, що загиблим виявився житель міста Лозова. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка щодо встановлення всіх обставин події.