Суд звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді ексвійськового Ракушина. Він дав згоду на обмін в РФ, - адвокат Пугач

Про це повідомив його адвокат Родіон Пугач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
Наприкінці серпня за рішенням суду запобіжний захід для підозрюваного було змінено з арешту на особисте зобов'язання. Пугач заявляє, що це пов'язано з обміном полоненими між РФ та Україною.
"Ці події пов'язані. Хоч він (Ракушин) громадянин України, але він дав добровільну згоду на обмін в РФ", - сказав адвокат.
Він також зазначив, що справу проти підозрюваного не припинено, а дата обміну ще не визначена.
Нагадаємо, жителя Маріуполя Ракушина затримали в червні. Оперативники спецслужби встановили, що він був завербований на території Росії в 2017 році кадровим співробітником ФСБ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Юрія Андропова.
Ракушина направили до представника так званого "міністерства держбезпеки ДНР" - громадянина України Левченка В'ячеслава Андрійовича.
Підозрюваний намагався вербувати чинних співробітників СБУ і готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав інформацію про переміщення військової техніки і дислокацію задіяних у проведенні ООС у Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.