Росія цієї осені проведе масштабні військові навчання біля кордонів України, - Скібіцький

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, така активність впливатиме на розвиток безпекового середовища довкола України.

"Ми можемо говорити, що у вересні-жовтні буде дуже багато заходів оперативної та бойової підготовки ЗС РФ як біля кордонів України, так і взагалі на території Росії. Це потужні навчання "Щит союзу 2019" (Росія, Білорусь), "Центр 2019" із залученням військ Центрально військового округу РФ та інших сил і засобів, в тому числі й Південного військового округу. Така активність буде впливати на розвиток безпекового середовища довкола України. Одним із елементів гібридного підходу є тримання в напрузі свого противника, демонстрація того, що проти нього може бути здійснена військова агресія. Для України такі дії російського агресора пов'язані зі значними фінансовими витратами, військами, які ми вимушені тримати в готовності до застосування. Для нас головне – не допустити військової агресії", - повідомив Скібіцький.

Крім того, за його словами, зараз у Чорноморському регіоні, крім нарощування потенціалу, спостерігається випробовування сучасних систем зв’язку, управління військами та зброєю. На думку представника ГУР, Росія технологічно йде вперед і дуже активно здійснює підготовку до так званих мережецентричних війн, коли вся інформаційна система на полі бою зав’язана в єдине ціле – починаючи згори від органів військового управління найвищих рівнів, і до окремого солдата та окремої одиниці техніки.

Відповідаючи на запитання щодо ефективності запроваджених проти Росії санкцій, Скібіцький зазначив, що вони мають свій вплив.

"Так, ми це бачимо по оборонно-промисловому комплексу Росії. Багато проєктів, які розпочала РФ, та ж сама побудова нових фрегатів, есмінців, зразків високоточної зброї, – не реалізовані, або ж плани відкладені на кілька років. Чому? Тому що йде, й у багатьох випадках безуспішне, налагодження власного виробництва на території РФ. Тобто Росія здійснює пошук комплектуючих і намагається запустити виробництво своїх, а на це потрібен час", - додав він.

Також він зазначив, що Україні наодинці дуже складно протидіяти такій агресивній і потужній державі, як Росія. Тому питання колективної безпеки та співпраці з НАТО залишається дуже важливим.

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