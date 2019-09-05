"Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено)

Про це йдеться в заяві партії "Голос" щодо звільнення з-під варти колишнього "начальника ППО" найманців РФ Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі разом маємо захистити тих, хто перебуває в російських тюрмах. Партія "Голос" підтримує зусилля влади, скеровані на те, щоб політв'язні та полонені повернулися додому. Щоб повернулися військові, яких Росія зобов'язана віддати без будь-яких умов - за рішенням міжнародного суду. Щоб повернулися політв'язні, які перебувають у в'язниці вже багато років. Разом з тим ми вимагаємо розуміння ролі громадянина України Володимира Цемаха - ключового свідка в розслідуванні трагедії літака рейсу МН-17 - у поверненні українських заручників. Винуватці цієї трагедії не покарані, Україна до останнього часу надавала максимально сприяння міжнародним партнерам в розслідуванні трагедії, і рішення щодо Цемаха має бути пояснене громадянам України та міжнародним партнерам", - йдеться в заяві.

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"Суд відпустив фігуранта справи щодо збиття МН-17 Цемаха, якого наші спецслужби привезли з окупованої території в результаті спецоперації. Варто нагадати, що на видачі Цемаха Росії наполягали в Кремлі. Отже, рішення суду свідчить про те, що Офіс президента впливає на рішення судової гілки влади, що суперечить не лише Конституції, а й усім принципам розподілу влади, що були сформовані ще з часів Монтеск’є", - заявила нардепка від ЄС Ірина Фріз.

"Такий крок 100% погіршить відносини України з Нідерландами. Тому що ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який міг би стати ключовою фігурою на Гаазькому трибуналі, всі шанси потрапити на який має військово-політичне керівництво Російської Федерації. Лідер РФ Володимир Путін нічого просто так не робить. І багатоходова комбінація з обміном, маніпуляція конкретними прізвищами, які мали б опинитися у списку, - це не виняток. Можливо, це було однією з умов обміну. Тому не просто так з'явилася ця сьогоднішня заява Путіна. І ключ до зміни відносин між Україною та РФ лежить не в обміні, а у припиненні вогню на Сході України і у виконанні Мінських домовленостей", - заявив нардеп від "ЄС" Михайло Забродський.





5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.