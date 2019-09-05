Мінські угоди потребують оновлення і доповнення: ситуація за 5 років кардинально змінилася, - Хуг

Про це екскерівник місії ОБСЄ розповів у коментарі Громадському, передає Цензор.НЕТ.

"Я більше не є частиною процесу, але зовні бачу, що дискусії та дебати щодо імплементації Мінських угод тривають. І продовжувати ці дискусії дуже важливо, а припинення означатиме крок назад", — сказав Хуг.

Проте, на його думку, важливо зазначити, що ці угоди були підписані 5 років тому на початку конфлікту, тож зараз важливо думати не про імплементацію тих угод, які були укладені на початку, "а над тим, що можна додати до цих угод".

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"Адже ситуація та реальність з того часу змінилася кардинально з обох боків лінії розмежування з вересня 2014 року", — зазначив Хуг.