Росія вироблятиме ракети, заборонені умовами договору про ліквідацію, - Путін

Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ми вже публічно сказали про те, що не будемо розміщувати, після того як американці випробували таку ракету. Ми не будемо її розміщувати (а ми зробимо такі ж ракети, зрозуміло) в тих регіонах, де не з'являться ракетні системи американського виробництва подібного класу наземного базування", - підкреслив Путін.

Російський президент заявив, що Кремль "не радує" той факт, що США може розмістити свої ракети в Японії і Південній Кореї. За його словами, поява ракет середньої і меншої дальності в Японії під приводом стримування КНДР може загрожувати безпеці Росії.

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Він підкреслив, що на тій території, яку будуть "перекривати" можливі ракети США, розташовані "дві дуже великі військові бази" - надводних кораблів у Владивостоці і атомних підводних стратегічних ракетоносців на Камчатці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

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1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

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Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.