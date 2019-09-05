Викрито "схему" привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго", - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент захисту економіки Наіцональной поліції України.

"У межах кримінального провадження було встановлено та задокументовано факти злочинної діяльності посадових осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб підприємства. За попередніми даними сума збитків становить понад 40 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція проводить обшуки в "Укренерго"

Поліція під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури проводить обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київській області в офісних приміщеннях і за місцем проживання підозрюваних.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі "Укренерго" повідомили, що в їхньому центральному офісі та за місцем проживання керівників компанії відбуваються обшуки.