Знизити вартість кредитів реально, але для цього потрібен комплексний підхід, - Смолій

Водночас її рішення вимагає комплексного підходу, заявив Смолій журналістам у четвер, 5 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За вартістю ресурсів це абсолютно реальні цифри. Якщо ми задекларували облікову ставку на рівні 8% і (додати, - ред.) маржу, яку закладають банки, знизивши наявні ризики до 3-4%, то суто математично можна отримати 12%. Але саме зниження облікової ставки є необхідною умовою, проте недостатньою, щоб вартість ресурсу для кредитування була на такому рівні", - сказав він журналістам у четвер.

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За словами Смолія, для зниження кредитних ставок потрібна імплементація законів про захист прав кредиторів, проведення судової реформи. Крім того, потрібні якісні реєстри та відповідний доступ спеціальних реєстраторів для внесення до них змін. У комплексі це дасть можливість знизити вартість ресурсів для кредитування суб'єктів господарювання та іпотечного кредитування, сказав глава центробанку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив до 1 жовтня в рамках поліпшення бізнес-клімату створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотечного кредитування.