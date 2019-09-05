Влада Харкова не підтримала проведення Маршу рівності, питання вирішить суд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Організатор "ХарківПрайду" Анна Шаригіна підкреслила, що Марш рівності підтримали представники восьми європейських країн і міжнародні організації. Проведення цієї акції, на її думку, підтвердить, що в Харкові не порушується право на мирні зібрання.

Однак міськрада одноголосно ухвалила рішення звернутися до суду, щоб заборонити масові акції 15 вересня, пов'язані з "ХарківПрайдом", і сам Марш рівності.

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Організатори "ХарківПрайду" планували, що впродовж 9-15 вересня в Харкові пройде "Pride Week", під час якого організовують кілька дискусійних і освітніх заходів, а сам Марш рівності відбудеться 15 вересня.

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що звернеться до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності.

У відповідь організатори "ХарківПрайду" заявили, що готові відстоювати своє право на проведення ходи в суді.