Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про дозвіл на ввезення яблук, груш, слив, перцю, пасльону, томатів і баклажанів. Від початку вересня ЄС заборонили завозити ці овочі і фрукти з України через набрання чинності директиви про захист ринку від паразитів.

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"Держпродспоживслужба зверталася до Європейської Комісії із запитом про визнання України країною, вільною від згаданих карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в перелік країн, яким дозволено експорт овочів і фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів", - повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, що 1 вересня в ЄС набула чинності директива про захист від карантинних організмів, після чого в ЄС призупинили ввезення овочів і фруктів з України не зважаючи на те, що таких карантинних організмів в Україні немає.