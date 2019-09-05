Ройтбурда можуть запросити в Херсонську ОДА радником з культури

Про це Гусєв написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Маю намір запросити Олександра Ройтбурда до своєї команди на посаду радника з культури. Одеса з моменту заснування була частиною Херсонської губернії і ми змогли б багато зробити проривного зараз для розвитку культури Херсонщини. Підтримуєте?" - написав Гусєв.
Думки підписників Гусєва різко розділилися. Одні називають це чудовою ідеєю. Інші виступають різко проти, згадуючи серед іншого скандальні роботи Ройтбурда.
У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.
Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.
Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".
7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.
В уряді заявили, що вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда. А міністр молоді, культури і спорту Володимир Бородянський порадив одеситам "не розкидатися талантами і професіоналами".