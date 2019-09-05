Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва

Про це Українським Новинам сказав адвокат Олексій Дрюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обвинувачений давно дав свою згоду на обмін і навіть був у попередніх списках представників ДНР.

"Але СБУ офіційно відповідає протилежній стороні, що місце перебування підозрюваного не встановлено", - сказав адвокат.

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Таким чином, на даний момент Денисултанов продовжує перебувати під вартою в Києві, його арешт продовжено до 1 листопада.

Адвокат подав апеляцію на це рішення.

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Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.