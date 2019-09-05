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05.09.19 22:36

САП направила в Антикорупційний суд перший обвинувальний акт стосовно ексзаступника директора інституту Титана

САП затвердила і направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана, який звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці САП.

У повідомленні зазначається: "Відповідно до встановлених фактичних обставин справи впродовж 2012-2013 років службовець, зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземної компанії (Британські Віргінські острови) 1 млн 258 тис. дол. США за роботи і послуги, які не надавалися.

Під час досудового розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може зазнавати кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

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САП направила в Антикорупційний суд перший обвинувальний акт стосовно ексзаступника директора інституту Титана 01

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