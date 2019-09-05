Суд відпустив з-під варти офіцера запасу ЗСУ Ракушіна, підозрюваного в зраді

Відповідне рішення розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ГромадськеТВ.

СБУ затримала Ракушіна в червні 2019 року за підозрою в роботі на Федеральну службу безпеки РФ. Оперативники спецслужби встановили, що офіцера запасу завербував на території Росії в 2017 році кадровий співробітник ФСБ на зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони імені Юрія Андропова.

Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

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