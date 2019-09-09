Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві

Як повідомлялося раніше, в непридатній для проживання з елементами аварійності будівлі продовжує проживати частина жителів, які відмовляються переїжджати в інший гуртожиток, вимагаючи натомість від підприємства купити їм квартири в Києві.

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Як повідомляють ЗМІ ці жителі вже офіційно і відкрито вимагають від власника будівлі придбати для них квартири в Києві, при цьому місце розташування квартири та її технічні характеристики вони згодні окремо обговорювати в присутності їхніх адвокатів і ріелторів.

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