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09.09.19 10:00

Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві

Цензор.НЕТ продовжує стежити за ситуацією навколо гуртожитку, який уже рік як виведено з експлуатації його власником - Трестом "Київміськбуд-2" - і відключено від інженерних мереж міста.

Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві

Як повідомлялося раніше, в непридатній для проживання з елементами аварійності будівлі продовжує проживати частина жителів, які відмовляються переїжджати в інший гуртожиток, вимагаючи натомість від підприємства купити їм квартири в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці аварійного гуртожитку незаконно вимагають нові квартири, - "Київміськбуд-2"

Як повідомляють ЗМІ ці жителі вже офіційно і відкрито вимагають від власника будівлі придбати для них квартири в Києві, при цьому місце розташування квартири та її технічні характеристики вони згодні окремо обговорювати в присутності їхніх адвокатів і ріелторів.

Також читайте: Колектив тресту "Київміськбуд-2" звернувся в ГПУ у зв'язку із ситуацією в аварійному гуртожитку та провокаційними діями депутата Київради Назаренка

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