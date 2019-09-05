США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон

Про це член Сенату США заявив на брифінгу зі своїм колегою сенатором Мерфі в четвер біля будівлі Офісу президента після зустрічі з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я і мої колеги зустрічалися з президентом Трампом, ми направили йому лист, в якому його переконували, щоб цього фінансового року ці гроші були використані на надання допомоги Україні. Якщо цього не станеться, мій колега Кріс Мерфі в бюджетному комітеті, і ми впевнені, що приймемо відповідне рішення про надання цієї фінансової допомоги у наступному фінансовому 2020 році", - сказав він.

Джонсон вказав, що надання військової допомоги Україні неодноразово одноголосно приймалося Конгресом США.

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"І зараз, з урахуванням того, що у нас завершується фінансовий рік, чи буде прийнято це рішення - залежить від тимчасового чинника, тому що ми в кінці фінансового року", - пояснив він.

При цьому сенатор підкреслив, що підтримка українського народу з боку США є "міцною і непорушною".