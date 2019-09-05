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05.09.19 21:51

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна. ФОТОрепортаж

В рамках українсько-румунського навчання Riverine-2019 катерна тактична група виконала низку спільних дій за стандартами НАТО в гирлі річки Дунай

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 01

Катери Військово-Морських Сил ЗСУ, Морської охорони Державної прикордонної служби України, підрозділи морських сил і берегової оборони Румунії відпрацювали питання тактичного маневрування, протимінні дії, пошук і порятунок людини, що впала за борт, а також здійснили обшукову операцію.

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 02

Слід зазначити, що з появою у складі ВМС України малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М" з'явилася можливість виконувати завдання в акваторіях річок і лиманах. Для українських військових моряків є вкрай важливим отримання досвіду застосування таких сил у певних районах.

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 03

Навчання Riverine-2019: українські та румунські катери відпрацювали протимінні дії та огляд судна 04

Нагадаємо, що від Військово-Морських Сил України в навчаннях беруть участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" і "Вишгород", навчальний катер "Сміла" і вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби України три катери. Румунська сторона залучила два броньовані патрульні катери, два річкові тральщики і річковий буксир для розміщення штабу навчань. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь один патрульний катер.

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