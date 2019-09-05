Абромавичус доручив розслідувати дії свого попередника Букіна, який вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю держконцерну

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому". Абромавичус стверджує, що заздалегідь знав, що Букін підписав наказ про зміну статуту "Укрспецекспорту".

"У нас була інформація про ці зміни ще до мого призначення. Як тільки ми отримали повноваження, відразу почали заходи щодо виправлення цих змін. На даний момент ситуація на підприємствах-спецекспортерів під повним контролем Концерну", - цитує слова Абромавичуса пресслужба "Укроборонпрому".

У дежконцерні проходить службове розслідування. У разі встановлення протиправних або незаконних дій Абромавичус пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.

Крім цього, в "Укроборонпромі" розслідують, як у пресу потрапили документи, що стосуються зовнішньоекономічного контракту "Спецтехноекспорту".

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"Інформація стосувалася одного з контрактів на поставку військової техніки, але сама суть контракту була спотворена і представлена ​​в негативному світлі. Такі інформаційні диверсії призводять до дискредитації Концерну та його учасників, а це безпосередньо впливає на репутацію наших спецекспортерів, які і так працюють в умовах шаленої конкуренції, насамперед, з компаніями країни-агресора", - заявив Абромавичус.

Раніше журналісти програми Bihus.info повідомили, що колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів з-під контролю концерну "Укрспецекспорт". Нову редакцію його статуту він затвердив 19 серпня.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.