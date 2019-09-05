Встановлено новий рекорд відвідуваності Зони, - Держагентство з управління Зоною відчуження ЧАЕС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне агентство з управління зоною.

За даними відомства, впродовж восьми місяців зону відчуження відвідали майже 75 000 туристів.

Зараз у зоні відчуження затверджено 21 маршрут для відвідувачів - 13 наземних, п'ять водних і три повітряні маршрути.

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"Цього року вже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження - 74 671 турист за вісім місяців. Тільки за серпень 2019 зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився вп'ятеро: ще в січні-лютому зону відвідувало менше 3 тисяч осіб на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала зростати", - йдеться в повідомленні агентства.

На початку 2019 з'явилися перші кадри серіалу "Чорнобиль" від американської компанії HBO. Прем'єра відбулася в травні 2019 і викликала широкий резонанс серед глядачів і критиків.