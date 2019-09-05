Адвокату потерпілих відмовили в інформації про місця відбування покарання Зайцевої та Дронова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Цікаво, коли стала конфіденційною інформація тільки для представника потерпілих у справі, тоді як всі ЗМІ вже обговорюють умови проживання в цих установах. Чи проблема саме в документальному підтвердженні цієї інформації?" - написала Матвєєва.

Увечері 4 вересня Лариса Матвєєва зазначила, що, за її даними, Олена Зайцева відбуватиме покарання в полегшених умовах у Дніпропетровській області.

За словами захисниці постраждалих, позбавлення волі на 10 років передбачає етапування в колонію з ізоляцією. Однак, Покровський виправний центр №79, в якому перебуває Зайцева, призначений для засуджених без ізоляції від суспільства.

Таким людям суд обмежує свободу, а не позбавляє її, як цього вимагає вирок Зайцевої.

Засуджену до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олену Зайцеву доставили до виправного центру на території Дніпропетровської області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили 4 вересня в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції у відповідь на інформаційний запит у середу.

За даними відомства 2 вересня засуджену етапували в Покровський виправний центр (№79).

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання покарань, якому підпорядкований заклад, коментарів поки не дають. За даними з сайту управління, виправний центр №79 в Покрові (колишнє Орджонікідзе) - установа відкритого типу для утримання жінок, засуджених до обмеження волі.

Другого засудженого до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумщині Геннадія Дронова наприкінці серпня етапували у Крюківську виправну колонію №29 на Полтавщині.

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