Рада повинна чіткіше визначити підсудність справ для Антикорупційного суду, - заступник голови ВАКС Крук

Про це заявив заступник голови ВАКС Євген Крук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське..

"Зараз є конфлікт норм, певна невизначеність із підсудністю ВАКС, і її треба усунути. Її можна усунути як у сторону зменшення кількості справ, так і в бік більшої кількості", - сказав Крук.

Суддя пояснив, що Антикорупційний суд має за законом чітко отримати повноваження на розгляд справ або виключно Національного антикорупційного бюро, або на розгляд інших корупційних справ. У справах НАБУ корупційні суми набагато вищі за інші, додав він.

"Суду можуть залишити близько 200 справ, які розслідує НАБУ, або 3 600 усіх справ, включно з тими, в яких брали участь інші правоохоронні органи. Там суми набагато менше 500 тис.", - сказав Крук.

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Суддя нагадав, що президент Володимир Зеленський згадував про це і пообіцяв допомогти вирішити це питання.

Крук наголосив, що ухвалення такого законопроекту дуже важливе, бо є ризик скасування вироків суду через Європейський суд із прав людини.

"В ЄСПЛ є стаття 6, яка вимагає, щоб справа слухалася судом, який встановлений законом. Якщо буде певна невизначеність, чи є ми судом, встановленим законом, це може бути підставою для скасування рішення", - пояснив він.