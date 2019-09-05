Хорошим початком кар'єри Рябошапки може стати подання до ВР на зняття недоторканності з Кузьміна, - Ігор Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Луценко підкреслив: "Чудовою увертюрою до сяючого шляху нового Генерального прокурора Руслана Рябошапки може стати негайне подання до Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності такого собі Рената Кузьміна.

Нагадаю, що цей напівказковий персонаж епохи Януковича вирізнявся винятковою правосвідомістю і не просто розвалював кримінальні справи за хабарі, а елементарно знищував їх, або ховав у стелі свого кабінету.

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Зараз він депутат фракції з майже непристойною абревіатурою ОПЗЖ.

Кримінальне провадження щодо Рената Равелійовича не було закрито. До моменту своєї появи в стінах Верховної Ради він перебував у розшуку. Тобто, все має бути зараз готове для того, щоб сформулювати підозру Кузьміну.

Потрібно тільки натиснути кнопку "друкувати" і підписати документи на голову парламенту.

Чекаємо і рахуємо дні".

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