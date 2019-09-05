Обговорювали внутрішні питання фракції і ставили запитання генпрокурору, - Верещук про засідання фракції "Слуги народу" за участю Зеленського

Про це журналістам повідомила представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, на зустрічі обговорювалися питання, які "стосуються швидше внутрішніх наших організаційних моментів, питання партії, її розвитку, питання фракції".

При цьому зазначила, що її цікавило питання, як депутатам комунікувати з Кабінетом міністрів, "як налаштувати цю комунікацію, як допомогти міністрам, щоб вони не відчували тиску від депутатський корпус, а головне, щоб депутати відчували, що з ними радяться, з ними спілкуються, їх чують у КМУ".

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Також Верещук зазначила, що у депутатів були запитання до присутнього на зустрічі генерального прокурора Руслана Рябошапки. "Наші депутати зверталися і чули про нормальні процеси, які відбуваються під час призначення тих чи інших прокурорів, або про звільнення прокурорів", - сказала вона.