Генпрокурор Рябошапка пообіцяв "дуже швидкі зміни", - Арахамія

Про це сказав голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія, виходячи з зустрічі депутатів фракції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Арахамія зазначив, що за словами депутатів-мажоритарників, до них приходять люди і кажуть, що "все ще в країні багато всяких схем, хтось там краде гроші", і зараз є "велика надія на генерального прокурора".

Також Арахамія зазначив, що Рябошапка ще тільки "вступає на посаду, але ви бачите, як він швидко рухається - і звільнення заступників, звільнення обласних прокурорів".

Глава фракції розповів, що генеральний прокурор пообіцяв "дуже швидкі зміни, пообіцяв, що дуже багато людей буде змінено в кількісному і якісному складі". За його словами, "це насправді надихає, тому що люди чекають цих змін".

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