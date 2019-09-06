Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.09.19 08:11

У журналістів залишиться доступ до Ради, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що у журналістів залишиться доступ до парламенту.

У журналістів залишиться доступ до Ради, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Укрінформ.

"У журналістів є доступ до Верховної Ради", - зазначив спікер.

На коментар ведучої Наталії Мосейчук "поки що", Разумков відповів: "Є і буде залишатися таким. У журналістів є можливість спілкуватися з народними депутатами. Я впевнений, що і колеги від політичної партії "Слуга народу" і від інших політичних сил відкриті для спілкування. Мені здається, що сьогодні не йдеться про якусь закриту форму роботи".

Дмитро Разумков підкреслив, що депутати відкриті і беруть участь у телеефірах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100