Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.09.19 08:31

Готові направити Венеціанській комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримує ідею направити до Венеціанської комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом України.

Готові направити Венеціанській комісії законопроєкти про внесення змін до Конституції, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - одне одному не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок. Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми", - сказав Разумков.

Раніше глава комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що її комітет розглянув пропозиції змін до Конституції, подані президентом, і вирішив рекомендувати направити їх на експертизу до Венеціанської комісії.

Також читайте: Чинний Регламент Ради - це "тромб для будь-яких питань", наше завдання номер один - розробити новий, - Стефанчук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100