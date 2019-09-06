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06.09.19 07:36

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб

5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Талаківки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї;
- тричі неподалік Водяного - зі станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Лебединського - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Верхньоторецького - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Павлополя - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу н.п. Пищевик - з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- у районі Зайцевого - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого - зі станкового протитанкового гранатомета;
- двічі неподалік Новгородського - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб 01
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб 02

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