З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Нещодавно з’явилась інформація про можливе об’єднання залізниць Луганська, Донецька і включення їх у єдину систему РЗ. Ці процеси вже тривають і вони давно почались. Росія підтримує життєдіяльність цього регіону, але він зараз більше нагадує Придністров’я. Для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні або тим паче – не допустити нашої інтеграції в НАТО, достатньо мати такий заморожений конфлікт", - повідомив він.

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Водночас, як зазначив Скібіцький, зараз "складно сказати достовірно, чи буде взагалі інтеграція цих територій до складу Російської Федерації".

"Якщо б Росія хотіла зробити це, то вона б реалізувала подібні плани ще в 2014-2015 роках. Тому що Росії не потрібен тільки Донбас чи частина території України – Російській Федерації потрібна вся Україна. Адже і в економічному сенсі, й у політичному, й у військовому це та територія, яка, за поглядами Кремля, необхідна для забезпечення захисту РФ від НАТО. По-друге, всі заходи, які здійснюються на територіях окупованих районів Луганської і Донецької областей, мають плановий характер. Ось у цьому році буде проведений перепис населення як у Луганську, так і в Донецьку. Розпочався процес паспортизації, ще раніше, а точніше з 1 січня 2018 року, Росія перевела ці території на самоокупність. Потім пішла приватизація, націоналізація тощо, все це пов’язане одним цілим. Крім того російський рубль там ходить практично з 2015 року, й усі операції здійснюються через банківську систему або Абхазії, або зараз будуть через територію РФ. 75% продукції найбільших підприємств так званих ДНР/ЛНР постачається на територію Росії. Куди далі йде ця продукція – це вже інше питання", - повідомив представник ГУР.