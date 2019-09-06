Українку вбили в Польщі. Правоохоронці двох країн шукають злочинця, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це 5 вересня йшлося під час зустрічі першого заступника Голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції, В'ячеслава Аброськіна з представником Міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем.

Як повідомив В’ячеслав Аброськін, 30 серпня цього року у польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний громадянин України. За інформацією польських колег, після злочину він виїхав на територію України.

Тому польські правоохоронці звернулися по допомогу до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.

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"Зараз наші спільні зусилля спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві. Злочинці мусять знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин у Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - наголосив В’ячеслав Аброськін.

Він також висловив вдячність польським колегам за допомогу в поверненні тіла нашої співвітчизниці для поховання на батьківщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, розшукуваного Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі.