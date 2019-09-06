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06.09.19 08:19

Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ

Голова парламентської фракції "Слуга народу" прокоментував імовірність введення амністії найманців РФ.

Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ

У разі можливого введення амністії найманців РФ не будуть здаватися інтереси України. Про це в програмі "Право на владу" в ефірі 1+1 заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я не хочу, щоб ми зараз грали в "Нострадамус". Ви ж бачите, яка ситуація - вона динамічно змінюється. Я точно можу сказати - у нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде надалі - зараз я щось буду казати вам, а потім воно буде змінюватися, тому що ми маємо реагувати на, зокрема, міжнародну ситуацію", - зазначив Арахамія.

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