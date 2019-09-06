Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що "радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє BBC.
"Борис Джонсон заявив, що радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit після 31 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Водночас Джонсон відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо відтермінування Brexit все ж відбудеться.
Він заявив, що готовий вийти з ЄС без угоди, але лейбористи прагнуть не допустити такого розвитку подій.
Джонсон також заявив, що позачергові парламентські вибори, які він хоче організувати 15 жовтня, - це "єдиний спосіб вирішити питання Brexit".
Як відомо, депутати британської Палати громад у ніч проти четверга підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня. Борис Джонсон обіцяв вивести Велику Британію з ЄС 31 жовтня незалежно від того, чи вдасться йому укласти угоду з Брюсселем.
Значна частина британського парламенту вважає угоду з ЄС обов'язковою умовою Brexit.