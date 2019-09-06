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06.09.19 08:45

Підтримка євроінтеграції України є однозначним обов'язком Варшави, - МЗС Польщі

Польща продовжує підтримувати політику "відкритих дверей" для членства в ЄС інших країн, насамперед України.

Підтримка євроінтеграції України є однозначним обов'язком Варшави, - МЗС Польщі

Про це під час Економічного форуму в польській Криниці заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейська перспектива для країн Східного партнерства, і насамперед для нашого східного сусіда України – країни, яку було атаковано Російською Федерацією, для нас є очевидною і таку політику ми підтримуватимемо", - повідомив Шинковський вел Сеньк.

Водночас він додав, що всі історичні суперечки, що стосуються переважно історії, у відносинах з Україною слід розв’язувати в дусі діалогу, правди та історичної чесності.

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Шинковський вел Сеньк зазначив, що підтримка Варшави для євроінтеграції Києва є однозначною, це є "обов’язком Польщі, і лежить в інтересах Польщі, ЄС та України".

Він зазначив, що Польща традиційно залишається прихильником розширення ЄС як на країни Західних Балкан, так і на країни Східної Європи.

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