Підозрюю, що 90% депутатів, які голосували за законопроєкти про поправки до Конституції, в очі їх не бачили, - Рахманін

Нардеп із фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив в ефірі каналу "1+1" 5 вересня, що підозрює колег у незнанні проєктів законів, які вони голосують, передає Цензор.НЕТ із посиланням на gazeta.ua.

"Із захопленням спостерігаю, як авто на ручнику перетворюється на каток. Бентежить не стільки швидкість, бо вона порушує правила дорожнього руху, скільки те, що люди, які сидять за кермом цього катка, вони із зав'язаними очима", - заявив він.

"Сім законопроєктів (про внесення правок до Конституції. - Ред.) проголосували у Верховній Раді у другий день роботи. За направлення до Конституційного суду. У мене є величезна підозра, що 90% тих людей, які за це голосували, в очі не бачили, за що голосували", - сказав Рахманін.

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За словами нардепа, він дійшов таких висновки після спілкування з колегами з інших фракцій. Рахманін не називав імен депутатів, про яких говорив.

"Пояснюю. Один мене питав, що таке регуляторні органи, другий - чому Верховна Рада не може створювати консультативні органи. Кажу: "Може", - сказав Рахманін.

Він зазначив, що у відповідь почув запитання: "Навіщо ми тоді голосуємо?"

Третій колега не знав, що Конституційний Суд не має змінювати текст проєктів законів, які йому надіслали для отримання висновку щодо відповідності Основному закону, додав депутат.

"Текст перевіряється тільки на предмет процедури і дотримання прав людини. Він каже: "Ну ок. Тоді ми виправимо, коли повернеться". Кажу: "Ні, ви не маєте права кому змінити в цьому проєкті, інакше він знову піде в КСУ". Ще один дізнався від мене, що їхня політична сила має намір ввести імперативний мандат для депутата-мажоритарника. І так далі. Люди голосують, не знаючи, за що", - додав він.

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Сьогоднішня влада України, нібито керуючись благими намірами, "наосліп жене" величезну кількість законів, вважає Рахманін.

"Коли кажуть "28 років ми стояли на гальмах, тому нам треба зараз бігти". Уявіть собі ситуацію, коли людина їде на червоне світло зі швидкістю 120 кілометрів на годину, тому що в неї є поважна причина - у неї хвора дитина. Це є підставою, щоб порушувати правила дорожнього руху? Ну, один раз, як виняток? Але дорогою можна збити ще трьох дітей і зламати собі шию. Це в принципі те, що сьогодні робить влада, яка із заплющеними очима, керуючись нібито благими намірами, наосліп жене величезну кількість законів. Добре, що це хороші закони. А якщо - ні", - зауважив Рахманін.