Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін

Таку думку політик висловив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справді, війну треба було називати війною. Але цього не робив Турчинов, цього не робив Порошенко і цього, думаю, не зробить Зеленський з однієї простої причини: для того, щоб назвати війну війною, треба буде вводити правовий режим воєнного стану. Навіть введення воєнного стану не означає оголошення війни. Але якщо називати війну війною, то вводити воєнний стан доведеться. А цього не хотів жоден із президентів, і чинний президент не хоче цього так само", - зазначив Рахманін.

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На його думку, запроваджувати воєнний стан в Україні варто було в 2014 році.

"Питання про те, щоб назвати війну війною, залишилося більше морально-філософським. Це треба було робити в 2014 році - це моє глибоке переконання так само, як і стосовно того, що в 2014 році треба було вводити режим воєнного стану", - уточнив Рахманін.

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Лідер фракції "Голос" також наголосив, що п'ять років тому українська влада мала "всі формальні підстави для цього, і не побачити їх було неможливо".