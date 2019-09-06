Законопроєкт про перезавантаження держслужби розроблявся спільно з Нацагентством з питань держслужби, - Ващенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли в новообраних президента і парламенту постало питання, яким чином забезпечити перезавантаження влади і державної служби, ми подали свої пропозиції і брали участь у робочій групі. Той текст, який сьогодні на сайті парламенту у вигляді законопроєкту, значною мірою враховує наші пропозиції", - сказав Ващенко

Він додав, що дискусія щодо змін до закону була досить складною. "Були новообрані парламентарії, які взагалі сповідували досить радикальний підхід - "усіх потрібно змінити, закон скасувати і писати по-новому", тобто перезавантаження в радикальному сенсі слова. Були й інші позиції. Мені здається, що цей пошук компромісів дав результат, який сьогодні може бути прийнятним для державної служби", - констатував глава НАДС.

На запитання, як він оцінює практичну цінність ухвалення та подальшого впровадження цього законопроєкту для реформи держслужби і державного управління загалом, Ващенко зазначив, що розглядає це як новий етап розвитку державної служби.

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"Принципи і підходи залишаються базовими. Зате, мені здається, ці зміни дадуть можливість забезпечити прихід нових людей на державну службу, а тим, хто сьогодні працює, - ще раз довести, що вони не просто так обіймають свої посади", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що Офіс Президента України готує законопроєкт про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців.

Пізніше депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт (№1066) про внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади" щодо перезавантаження влади, яким, серед іншого, пропонують введення можливості контрактної держслужби.