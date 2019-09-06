"Бракує компетентності та досвіду", - Бамбізов прокоментував заяву пресслужби ДПС України

"Досить дивною виглядає ситуація з коментарями пресслужби Державної податкової служби України (ДПС) – щодо результатів аудиту підприємств, проведеного Офісом великих платників податків ДФС", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як ЗМІ їх оприлюднили, – з’явилося повідомлення згаданої пресслужби, де спростовувалась озвучена мною інформація та – мало того, повідомлялося, що я, начебто, не маю "жодного відношення до проведення податкових перевірок". Зрозуміло, що пресслужбі ДПС – як і самій новоствореній ДПС – ще відверто бракує компетентності та досвіду. Тому списуємо непрофесійну реакцію та некоректність подачі інформації саме на цей факт".

Бамбізов повідомив, що станом на 4 вересня він виконував обов’язки голови комісії з реорганізації Офісу великих платників податків ДФС та водночас – є начальником цього підрозділу.

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Пояснив, чому юридично він не належить до працівників новоствореної ДПС, як це і було зазначено в заяві пресслужби ДПС: персонал все ще не встигли перевести, значна частина податківців Офісу великих платників формально працює в ДФС, яка зараз ліквідовується.

"Я не є працівником новоствореного Офісу великих платників податків ДПС – власне, як і три чверті колективу Офісу ДФС. Взагалі, на сьогодні до ДПС переведено лише біля 300 співробітників Офісу ВПП ДФС, тоді як загальна їх кількість складає 1247 осіб".

Водночас перевірка підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг" вже повністю завершена і суми претензій до нього також вже відомі, повідомив податківець.

"Строки проведення перевірок регламентовані 82-ю статтею Податкового Кодексу України. Отже, 04 вересня перевірка підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг", яку (повторюсь) розпочинав та здійснював Офіс великих платників податків ДФС, була фактично завершена. Відбувалося складання акта".

Крім того, Бамбізов нагадав, що подальші дії за результатами перевірки - вже в компетенції нової структури - ДПС.

"Залишається побажати колегам з ДПС успіхів у подальшій роботі та порадити їм бути відповідальними та коректними при оприлюдненні важливої інформації, аби не вводити в оману суспільство", - підсумував податківець.

Нагадаємо, в середу начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов повідомив журналістам про завершення розпочатого його відомством у травні цього року аудиту компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг". Сума претензій податківців становить 9 млрд грн. Пізніше пресслужба ДПС спростувала слова Бамбізова в офіційній заяві на своїй сторінці.