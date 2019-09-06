"Такий підхід не відповідає Конституції", - Зеленський пояснив, чому ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Про це йдеться в поясненні президента Володимира Зеленського, чому він ветував закон №0976 і повернув його на доопрацювання в Раду, передає Цензор.НЕТ.

"Визначення законом однієї скаутської громадської організації як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування й отримання нею державної підтримки, а також створює ризик неможливості створення і подальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а отже, і обмеження права громадян на свободу об'єднання в такі громадські організації. Такий підхід не відповідає Конституції України", - йдеться у відповіді Зеленського.

Більше того, пише президент, механізми держпідтримки "Пласту" не узгоджені з ч. 2 ст. 95 Конституції (винятково в законі про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків).

Крім того, закон не враховує закладений у Бюджетному кодексі України принцип самостійності бюджетної системи держави, за яким держбюджет і місцеві бюджети є самостійними під час визначення напрямів використання бюджетних коштів.

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"З огляду на викладене, не можу підтримати закон України "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - національної скаутської організації України" в запропонованій редакції", - заявив Зеленський.

Однак, з огляду на вагомий внесок українського пластового руху у становлення української державності, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".