Порошенко знову не прийшов у ДБР, ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то із січня 2020 року, - Труба

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і передбачалося, п’ятий Президент України знову проігнорував допит у ДБР. До речі, направляти повістки тепер стало простіше – ми робимо це через Апарат Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.



Директор ДБР зазначив, що сьогодні слідчі Держбюро хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.



"Уникання допитів з використанням сумнівних причин – сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист. Тим більше, коли ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то з січня 2020", - підсумував Труба.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня п'ятий президент України, а нині - народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко мав прийти на допит у Державне бюро розслідувань. Замість Порошенка прийшов його адвокат Ігор Головань. Він пояснив відсутність свого клієнта необхідністю працювати в сесійній залі Верховної Ради.

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