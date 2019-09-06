У систему формування держслужби повертається політичний вплив і цього не потрібно приховувати, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

"Сьогодні є політична воля спростити порядок. Реалізуючи цю волю, ми намагалися, і мені здається, нам вдалося, запропонувати певні механізми, який вигляд це матиме, в разі, якщо приходить новий міністр і в нього немає "хімії", наприклад, з державним секретарем. Тому в нас виникло три варіанти, як діяти в цій ситуації", - сказав Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, запропоновані зміни запроваджують механізм ротації, якого не було. "Це означає, що в межах однієї категорії держслужбовці можуть бути поміняні місцями", - пояснив він.

Друга зміна - це механізм позачергової оцінки, коли встановлюються певні завдання на три місяці, а далі йде оцінювання їхнього виконання.

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"І, нарешті, є третій механізм, якщо не можна задіяти перший і другий. Коли є конкретний обґрунтований перелік претензій, то державний службовець категорії "А" може бути звільнений", - зазначив чиновник.

Водночас, за його словами, в разі такого звільнення держслужбовцю виплачується шестимісячна заробітна плата, а також протягом року він може бути прийнятий без конкурсу на посаду категорії "А".

"Тому можна сказати, що дійсно повертається політичний вплив, і цього не потрібно приховувати, це наслідок політичної волі, яка сьогодні демонструється владною командою щодо перезавантаження", - додав Ващенко.

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Як повідомлялося, депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроект (№1066) про внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо перезавантаження влади, яким, серед іншого, пропонують, щоб суб'єкт призначення міг ухвалити рішення про припинення роботи держслужбовця категорії "А" за власною ініціативою або на підставі подання, внесеного відповідним міністром або керівником центрального органу виконавчої влади протягом одного року з моменту призначення такого міністра або керівника центрального органу виконавчої влади.