Обмін полоненими без кримських татар допомагає РФ зміцнитися в окупованому Криму, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Скільки маємо видати агресору його ж терористів-"цемахів", щоб звільнити всіх українських заручників? Згідно з даними українських правозахисників, в цей час у Росії і в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями в місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, більшість з яких - кримські татари", - йдеться в повідомленні.

При цьому він назвав прізвища сімох кримських татар, яких російські окупанти незаконно позбавили волі на терміни від 9 до 17 років.

"І тільки в цих 7 сім'ях без своїх батьків, незаконно позбавлених російськими окупантами свободи, залишилися 28 дітей", - зазначив Чубаров.

"Як ви розумієте, заточені в російських в'язницях кримські татари не підлягають обміну, бо російські окупанти оголосили з моменту захоплення ними Криму всіх його мешканців, громадян України, своїми громадянами. А українська влада, погоджуючись з будь-якими форматами обміну / звільнення своїх громадян, які перебувають в заручниках у Росії, але без кримських татар, насправді лише заохочує країну - агресора в його потугах укріпитися в тимчасово окупованому Криму", - заявив Чубаров.

Нагадаємо, 5 вересня київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

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