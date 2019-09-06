Вілкулу та Колєснікову повідомили про підозру й оголосили в розшук, - Луценко

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексгенпрокурор України Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишніх народних депутатів Вілкула і Колєснікова рік тому взяли під захист Регламентний комітет і ВР, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Луценко зазначив, що лише після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку.

"Ось чому я за скасування депутатської недоторканності", - наголосив Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко повідомляв, що скоро два депутати Верховної Ради минулого скликання отримають повістки з вимогою з'явитися в Генеральну прокуратуру України.

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