В Україні немає жодної повноцінної бетонної дороги. Ніхто не розуміє, як вона експлуатуватиметься взимку, - Голик

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Відповідаючи на запитання про те, які дороги - бетонні або асфальтові, він підтримує, Голик зазначив, що з бетонними дорогами залишається дуже багато нез'ясованих питань.

"Бетон - це добре. Єдине що, ніхто не розуміє його вартість, тому що немає жодної повноцінної бетонної дороги, зробленої за останні 2 роки - не 5 км в Решетилівці, а всієї. Ніхто не розуміє, як вона експлуатуватиметься взимку. Вона буде експлуатуватися реагентами тими, які використовуються при асфальті, або якимись іншими, які використовуються тільки в бетоні? Вона буде експлуатуватися за допомогою тієї ж самої техніки або потрібні якісь додаткові насадки?" - пояснив Голик.

За його словами, ці питання будуть зараз практикуватися на маленьких ділянках бетонних доріг.

"Дослідним шляхом будуть дивитися. Крім того, всі кричать, що бетон дорожчий, але він довговічніший, довше стоїть. Але немає в країні досвіду експлуатації бетонних доріг, ніхто не знає, скільки вона простоїть", - зазначив Голик.

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Коментуючи питання, що вся сировина для бетону видобувається в Україні, і тому бетонні дороги є вигіднішими, Голик зазначив, що за зростання обсягів будівництва доріг місцеві підприємства можуть зацікавитися налагодженням виробництва бітуму.

"Я думаю, що якщо прийти на Кременчуцький НПЗ, показати нормальний фінансовий план "Укравтодору" з точки зору доріг і сказати, що в наступному році не 15 млрд на дороги буде, а наприклад, 75, і висловити бажання, щоб це був український бітум, то буде нормальний діалог. Крім того, у нас завжди дороги фінансувалися за залишковим принципом і великий бізнес особливо в це не вірить. Тому сам по собі умовний Кременчуцький НПЗ не буде нікуди вкладати гроші. Йому потрібні гарантії, що буде гарантований ринок збуту. З ним потрібно розмовляти. Я б сідав і розмовляв: хлопці, дивіться, ось бюджет, ось Дорожній фонд, ось окрема програма, ось стільки грошей, потрібна ціна нижча, ніж у Білорусі", - зазначив Голик.

З повним текстом інтерв'ю Юрія Голика "Щороку "Укравтодор" може і має робити по 4000 кілометрів ідеальних доріг. Це рівно вдесятеро більше, ніж він робить зараз" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ розповідав про будівництво бетонних доріг у США у статтях: "Як укладають двосмугову бетонну дорогу?" і "Як у США будують дороги, які стоять 30 років без ремонту і ям".