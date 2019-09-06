"Укрпошта" запустила прискорену доставку в США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Сервіс надає пріоритетну обробку відправлень в "Укрпошті", проходження митного огляду та відвантаження відправлень на прямі рейси до Нью-Йорка. Його запуск відбувся в серпні і вже десятки тисяч відправлень були доставлені новим способом", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що під час тестування послуги для 90% відправлень термін обробки із моменту відправлення з будь-якого автоматизованого відділення "Укрпошти" до першого сканування в системі національної пошти США USPS склав від 3 до 5 днів. При цьому повний термін доставки до моменту фінального вручення (або першої спроби вручення) в будь-якому штаті США, враховуючи митне оформлення в двох країнах – Україні та США, для 80% дрібних пакетів становив від 4 до 10 днів.

Нині середній фактичний термін доставки для відправлень базовою послугою становить 14 днів.

"Ми відкрили додаткову послугу для відправлень у США, який є найпопулярнішим напрямком доставки. Аби забезпечити більш прогнозовані терміни доставки, компанія оптимізувала роботу всієї мережі та розширила партнерство з "Міжнародними авіалініями України". Сьогодні "Укрпошта" має можливість надати клієнтам сервіс на вибір за пріоритетами обробки пошти", – заявив перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

Послуга доступна для відправлень "дрібний пакет". Додаткова оплата за неї до 30 вересня 2019 року становить $0,5 за кожен дрібний пакет, а з 1 жовтня 2019 року - $1.

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