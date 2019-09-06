Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА

Про це йдеться в указі №659/2019, передає Цензор.НЕТ.

Посаду губернатора отримав Віталій Туринок, власник "Рівненського домобудівного комбінату", який займається виробництвом залізобетону та бетону. Перед призначенням бізнес переписали на дружину Туринка Галину.

Представлення Туринка в Запорізькій облраді відбулося в п'ятницю, 6 вересня. На ньому були присутні керівники підрозділів обладміністрації, депутати ради, силовики і представники громадськості.

"Запорізький край не має залишатися без надійного керівника... Ця людина довела свою здатність бути сучасним, оперативним і виваженим керівником", - сказав на засіданні перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов.

Попередній глава Запорізької ОДА Костянтин Бриль був звільнений ще 11 червня. Після цього т.в.о. губернатора була Елла Слепян, її звільнено від цих обов'язків указом №658/2019.

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