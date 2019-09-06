СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, робочі групи, створені в СБУ для організації та проведення аналізу, мають визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності.
Також метою функціональної перевірки є оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.
"СБУ має стати технологічною, швидкою та міцною", – зазначив раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов.
За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування відомства.