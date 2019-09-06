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06.09.19 12:36

СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу

На виконання заходів щодо системного реформування Служби безпеки України, які мають наблизити СБУ до стандартів спецслужб країн-членів ЄС і НАТО, у відомстві розпочато функціональний аудит власних структурних підрозділів.

СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, робочі групи, створені в СБУ для організації та проведення аналізу, мають визначити ефективність підрозділів української спецслужби, виявити можливе дублювання завдань за напрямками діяльності.

Також метою функціональної перевірки є оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

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"СБУ має стати технологічною, швидкою та міцною", – зазначив раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов.

За підсумками аудиту будуть сформовані відповідні пропозиції щодо реалізації пріоритетних завдань у сфері реформування відомства.

СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу 01

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