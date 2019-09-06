Секретарю міськради Борисполя Годунку, якого Зеленський назвав "розбійником", оголосили про підозру за побиття активіста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

За даними відомства, під час досудового розслідування було встановлено, що цей чиновник 29 серпня поточного року в приміщенні Бориспільської міської ради Київської області підійшов до потерпілого і без будь-якого пояснення взяв його за шию і, утримуючи чоловіка в такому положенні, почав завдавати численних ударів, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою в присутності інших осіб. Після чергових ударів потерпілий впав на підлогу, а підозрюваний депутат органу місцевого самоврядування сів на нього зверху і продовжував бити.

Після досягнення своєї мети, завдавши потерпілому чоловікові видимих тілесних ушкоджень, припинив свої злочинні дії та залишив місце події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Таким чином, встановлено наявність достатніх підстав для повідомлення секретарю Бориспільської міської ради про підозру в інкримінованому злочині.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 29 серпня Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Спочатку цей факт розслідувався слідчими органами за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, пізніше провадження перекваліфікували на злочин, передбачений ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Годунок заявив, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини. За словами секретаря міськради Борисполя, Петровскіс привселюдно назвав його "пид#р#сом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Після виникла бійка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".